Atalanta – Borussia Dortmund dalam 90 detik

Borussia Dortmund harus dibuat bersusah payah untuk lolos ke babak 16 besar Liga Europa.

Borussia Dortmund sukses pastikan kelolosan ke babak 16 besar Liga Europa, setelah bermain imbang 1-1 di kandang Atalanta pada leg kedua babak 32 besar, Jumat (23/2) dini hari WIB.

Dortmund lolos melalui keunggulan agregat 4-3, berbekal kemenangan 3-2 di Signal-Iduna Park pada leg pertama. Pada pertemuan kedua ini, tim asuhan Peter Stoger dibuat menderita.

Dibombardir oleh Atalanta sejak sepakan mula dilakukan, Dortmund tertinggal 1-0 di menit ke-11. Adalah bek tuan rumah, Rafael Toloi, yang jadi aktornya usai memaksimalkan bola muntah hasil sepakan Bryan Cristante.

