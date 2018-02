Arsenal – Ostersunds dalam 90 detik

Kekalahan memalukan ditelan Arsenal, tapi mereka tetap lolos ke babak 16 besar Liga Europa.

Arsenal secara mengejutkan takluk 2-1 kala menjamu wakil Swedia, Ostersunds, pada leg kedua babak 32 besar Liga Champions, Jumat (23/2) dini hari WIB.

Tim asuhan Arsene Wenger tersebut lolos lantaran menang agregat 4-2. Kemenangan 3-0 pada leg pertama di kandang Ostersunds jadi modal berharga.

Meski permainan didominasi Arsenal sejak sepakan mula dilakukan, Ostersunds tak mendapat ancaman serius karena tidak efektifnya serangan yang dilancarkan tuan rumah.

Ostersunds justru mampu mengejutkan Arsenal ketika laga memasuki menit ke-22. Melalui serangan balik, Hosam Aiesh sukses memenangi situasi one on one melawan kiper Arsenal, David Ospina, untuk membawa timnya unggul 1-0.

Berselang satu menit, melalui skema yang sama, Ostersunds membuka peluang lolos secara nyata dengan unggul 2-0. Usai mengelabui Calum Chambers, tembakan keras Ken Sema sukses menghujam deras jala Arsenal.

Sayangnya di paruh kedua Arsenal mempus impian lolos Ostersunds, lantaran sukses mencetak gol melalui Sead Kolasinac di menit ke-47. Eks Schalke 04 tersebut memaksimalkan situasi kemelut di kotak penalti lawan.

Arsenal lolos dengan keunggulan agregat 4-2 dan mereka jadi satu-satunya wakil Liga Primer Inggris di babak 16 besar Liga Europa.