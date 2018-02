RB Leipzig – Napoli dalam 90 detik

Napoli harus tersingkir dari babak 32 besar Liga Europa meski menang 2-0 di markas RB Leipzig.

Performa ciamik dipentaskan Napoli untuk meraih kemenangan 2-0 di markas RB Leipzig, pada leg kedua babak 32 besar Liga Europa, Jumat (23/2) dini hari WIB.

Sayangnya Napoli tetap harus tersingkir lantaran kalah agresivitas gol tandang dalam agregat setara 3-3. Hal itu terjadi karena Leipzig menang 3-1 pada pertemuan pertama di San Paolo.

Meski bermain tandang, duel sepenuhnya dikuasai oleh Napoli yang punya kebutuhan menang minimal 3-0. Segitiga Lorenzo Insigne, Dries Mertens, dan Piotr Zielinski di lini depan berulang kali merepotkan pertahanan Leipzig.

Gol yang dinanti pun lahir pada menit ke-33. Berawal dari sepakan mendatar nan keras Insigne yang mampu ditangkis Peter Gulacsi, Zielinski menyambut bola muntah untuk bawa I Partenopei unggul 1-0 hingga jeda.

Situasi tak berubah pada babak kedua, dengan serangan Napoli makin membabi buta ketika Maurizio Sarri memasukkan Jose Callejon, Elseid Hysaj, dan Jorginho.

