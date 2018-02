Atletico Madrid – FC Copenhagen dalam 90 detik

Atletico Madrid melaju ke babak 16 besar lewat kemenangan telak 5-1 secara agregat.

Bermain di Wanda Metropolitano, Atletico Madrid tampil begitu percaya diri sejak sepakan mula. Keunggulan tandang 4-1 yang mereka dapat pada leg pertama jadi faktor penguat.

Tak banyak rotasi yang dilakukan Atletico, lantaran hanya Sergo Gonzalez, Kevin Gameiro, dan Fernando Torres penggawa pelapis yang diturunkan sejak awal laga. Khusus nama yang disebut terakhir, ini adalah laga perdananya bersama Los Rojiblancos di Liga Europa.

Gol cepat langsung dihasilkan Atletico ketika laga baru berjalan tujuh menit. Berawal dari umpan matang yang dilepaskan Angel Correa, Gameiro menyambut bola dengan dingin untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

21 – Kevin Gameiros has scored 21 goals in #UEL / UEFA Cup, the most for a French player in the competition history: Sevilla (17), Strasbourg (2) & Atlético de Madrid (2). Comfortable pic.twitter.com/2Qtya3kjmL

Bombardir serangan terus dilakukan Atletico setelah unggul. Tembakan keras Torres pada menit ke-27 secara sial hanya menerpa mistar gawang Copenhagen.

Pada babak kedua pelatih Atletico, Diego Simeone, memasukkan tiga pemain bertipe ofensif guna menambah margin. Mereka adalah Saul Niguez, Nicolas Gaitan, dan Thomas Tetey Partey.

22 – 50% of Atletico’s win this season in all competitions have been by a single goal margin (11 out of 22), keeping clean sheets in 18 of them. Enough pic.twitter.com/jjbhUbOZqp

