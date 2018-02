Tak ada persaingan penalti dengan Bale

Anak asuh Zinedine Zidane berhasil membawa pulang tiga poin. Salah satu aktor kemenangannya adalah tendangan penalti oleh Sergio Ramos. Sebelum menjadi algojo, Ramos sempat bersitegang dengan Gareth Bale untuk masalah penendang penalti.

Dengan tak masuknya Cristiano Ronaldo ke dalam skuat saat menghadapi Leganes, Gareth Bale ingin mengambil tendangan penalti di satu menit akhir babak kedua setelah Mateo Kovacic dijatuhkan di kotak terlarang.

Debat singkat kemudian terjadi setelah Sergio Ramos juga ingin menjadi algojo. Bale yang masuk di akhir babak kedua akhirnya memberikan kesempatan pada kapten Los Blancos itu. Meski terjadi ketegangan, Ramos menjelaskan bahwa tak ada masalah dengan Bale setelah kejadian itu.

“Kapan pun Cris (Ronaldo) tidak bermain, jika tidak Gareth pasti aku (eksekutor penalti),” ujar kapten Madrid. “Kami adalah alternatif. Tidak ada persaingan.”

Sementara itu, pelatih Zidane juga mengatakan bahwa kemenangan empat beruntun ini menandai keluarnya Madrid dari masa-masa sulit yang terjadi dari awal musim. “Kami telah mengalami momen ketika semuanya tampak sulit,” ujar Zidane pasca pertandingan. “Tetapi kini semua hal tampak baik bagi kami. Selama kami melakukan dengan baik, kami akan percaya diri, bermain apik, dan kami ingin lebih.”

“Banyak pemain menampilkan hal lebih di lapangan, dan itu pada akhirnya adalah yang membuatmu meraih hasil yang bagus. Apa yang kami inginkan kini terus bersama kami. Kami melewati masa sulit, tetapi sekarang kami ingin memanfaatkan momen ini untuk terus berlanjut.”

The victory in the a game rescheduled due to December’s Club World Cup saw Madrid climb past Valencia into third place in the table, seven points behind second placed Atletico Madrid and 14 adrift of runaway leaders Barcelona.

“We always look up, that is fundamental for us to keep this good run going,” he said. “I never look behind us. Now we are back to third, and our idea is to keep going and recover second, and like that, until the end.”