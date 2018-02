Leganes – Real Madrid dalam 90 detik

Meski sempat tertinggal oleh gol cepat tim tuan rumah, Real Madrid mampu bangkit dan membalikkan kedudukan dengan defisit dua gol dalam pertandingan penjadwalan ulang La Liga, Kamis (22/02) dini hari.

Tim tamu dikejutkan dengan gol cepat Leganes di menit enam. Gol bermula dari sepakan Unai Bustinza yang berhasil menerima umpan Gabriel Pires. Upaya Bustinza sebenarnya bisa digagalkan Kiko Casilla. Sayang, penyelamatan yang kurang sempurna itu berhasil dimanfaatkan kembali oleh Bustinza lewat tandukannya.

Hanya butuh lima menit bagi Los Blancos untuk menyamakan kedudukan. Kali ini Lucas Vazquez menjadi pencetak gol bagi Madrid. Ia berhasil meneruskan umpan yang diberikan Casemiro dengan sepakan kaki kanan ke arah kiri gawang Leganes yang dijaga Ivan Cuellar.

🗞👇 Read all about @SergioRamos making his 550th #RealMadrid performance! https://t.co/WcT60ygSMa

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) February 21, 2018