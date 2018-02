Shakhtar – AS Roma dalam 90 detik

Bertandang ke markas wakil Ukraina, Shakhtar Donetsk, AS Roma harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 2-1, Kamis (22/02) dini hari. Bermain di Stadion Metalist, anak asuh Eusebio Di Franceso sebenarnya unggul terlebih dahulu sebelum dibalas dua gol di babak kedua.

Pertandingan sebenarnya berjalan imbang dan menarik. Sepuluh menit pertama menjadi panggung parade untuk unjuk kebolehan. Upaya Fred bagi Shakhtar di menit empat hampir membungkam kiper Roma, Alisson. Sementara sepakan jarak jauh Alexander Kolarov dari situasi tendangan bebas beberapa detik kemudian membuka peluang bagi Roma.

Cengiz Under membuka keunggulan bagi tim tamu di menit 41. Ia berhasil memanfaatkan umpan terobosan yang dilakukan Edin Dzeko. Sepakan kaki kirinya dari sisi sebelah kanan kotak penalti berhasil memperdaya kiper Andry Pyatov.

2 – Cengiz Ünder (20yy, 222dd) is the 2nd youngest goalscorer for @OfficialASRoma in UCL history after Antonio Cassano (20yy, 82dd). Wonder.

