Bayern Munich-Besiktas dalam 90 detik

Bayern Munich membuktikan kedigdayaannya saat melayani juara grup G, Besiktas dengan skor telak 5-0 dalam pertemuan perdana babak 16 besar Liga Champions (21/2). Tim asuhan Jupp Heynckes mampu memanfaatkan kekurangan Besiktas yang hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke 16, setelah Domagoj Vida diganjar kartu merah.

Striker Bavarian, Robert Lewandowski tampil prima dalam laga ini dengan mampu menceploskan dua gol ditambah satu asis ketika Coman mengubah papan skor menjadi 2-0. Gol Lewandowski adalah yang ke-16 dari 16 laga terakhir yang ia mainkan, 28 gol dari 39 laga bersama Munich di Liga Champions.

#LewanGOALski ⚽⚽

Robert Lewandowski has now scored 16 goals in his last 16 #UCL games. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mrwy39wv9M

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2018