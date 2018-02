Chelsea-Barcelona dalam 90 detik

Barcelona berhasil menahan imbang Chelsea dalam pertemuan pertama 16 besar Liga Champions dengan skor 1-1 (21/2). Laga yang dihadiri oleh sekitar 37 ribu penonton, banyak dikuasai oleh tim tamu dengan torehan penguasaan bola sebanyak 68%. Secara umum kedua tim bermain hati-hati, agar tak kecolongan gol lebih banyak. Willian mengubah papan skor pada menit 62, kemudian disamakan oleh Lionel Messi 15 menit sebelum berkahirnya laga.

Sejak berseragam Chelsea pada musim 2013-14, pencetak gol perdana laga ini, Willian mampu mencetak gol dari luar kotak penalti lebih banyak (6 gol), dibandingkan torehan Cristiano Ronaldo dan Neymar (5 gol). 9 gol telah disumbangkan Willian untuk Chelsea, berarti 67%nya adalah gol dari luar kotak penalti. Pemain asal Brazil berarti telah berkontribusi dalam 4 gol dari 7 laga Chelsea di Liga Champions (3 gol dan 1 asis)

Willian has been directly involved in 4 goals in 7 #UCL games for Chelsea (3 goals, 1 assist). 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pGGhl2miv7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2018