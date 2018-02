Duel Wigan Athletic kontra Manchester City berlangsung rusuh

Terdapat beberapa insiden kontroversial yang mengitari kekalahan Manchester City di markas Wigan Athletic.

Manchester City secara mengejutkan harus tersisih di babak kelima Piala FA usai takluk 1-0 di markas Wigan Athletic, Selasa (20/2) dini hari WIB.

Kekalahan City ditentukan oleh gol semata wayang Will Grigg pada menit ke-79. Namun duel juga mendapat perhatian lebih lantaran kekisruhan yang terjadi sepanjang duel.

Dimulai dari perdebatan sengit manajer Wigan, Paul Cook, dengan manajer City, Pep Guardiola, di lorong stadion ketika babak pertama usai.

Man City fans after the final whistle at Wigan tonight #mcfc #WAFC pic.twitter.com/Wpndu2BmWs

— Football Away Days (@footyawayday) February 19, 2018