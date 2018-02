Derbi Vitoria-Bahia dihentikan setelah sembilan kartu merah!

Laga derbi antara Bahia dan Vitoria di kompetisi regional Brasil dihentikan sebelum waktu normal berakhir. Penyebabnya, masing-masing tim tak cukup pemain karena sembilan kartu merah dikeluarkan wasit.

Pertandingan derbi antara tim tuan rumah Vitoria melawan Bahia harus dihentikan wasit Jailson Macedo de Freitas 11 menit lebih cepat karena terjadi keributan yang masif. Laga sendiri sebenarnya berjalan imbang dan skor bertahan 1-1 hingga menit ke 79. De Freitas kemudian menghentikan laga dan menghadiahi kemenangan 3-0 untuk Bahia setelah pemain Vitoria, Bruno Bispo mendebat keputusan wasit yang memberikan kartu kuning kedua untuk rekannya, Uillian Correia.

Kartu merah Bispo sendiri adalah yang kelima bagi Vitoria, yang mengakibatkan mereka harus bermain dengan enam orang di lapangan. Menurut artikel no. 56 petunjuk pelaksanaan pertandingan, tim tidak boleh bermain jika jumlah pemain kurang dari tujuh.

Pertandingan tersebut digelar setelah enam laga belakangan terjadi kericuhan. Para suporter kedua tim lantas memberi tajuk laga itu sebagai “Derbi Damai”. Sayangnya, kericuhan mulai terjadi empat menit setelah kick off babak kedua saat striker Bahia, Vinicius, secara kontroversial melakukan selebrasi di depan suporter tuan rumah. Ia mencetak gol dari titik putih penalti.

It was the derby between Vitoria and Bahía and after this penalty the referee showed 9 red cards and ended the match before the 90 minutes were done. Stay classy Brazil pic.twitter.com/HYubgK1Nso

— OhMyGoal (@OhMyGoal_US) February 18, 2018