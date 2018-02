Lille – Lyon dalam 90 detik

Olympique Lyon gagal mempertahankan keunggulan dua gol saat bertandang ke kandang Lille, Minggu (18/02) malam. Lille berhasil menyamakan kedudukan sembilan menit sebelum bubar sehingga skor menjadi 2-2.

Bermain di Stade Pierre-Mauroy, kandang Lille, anak-anak Lyon sebenarnya bisa menguasai pertandingan di babak pertama. Anak asuh Bruno Genesio bahkan unggul lebih dulu saat upaya individu Bertrand Traore di menit 21 membobol gawang Mike Maignan.

Striker berumur 22 tahun itu kembali mencetak gol satu menit sebelum paruh pertama usai. Ia berhasil meneruskan umpan Marcal dengan sepakan kaki kirinya di dalam kotak penalti.

FULL TIME! What a game and what a comeback from the #LOSCUnlimited boys. #LOSCOL 2-2 pic.twitter.com/auzwOFxNAY

Di babak kedua, Lille mulai bangkit. Christophe Galtier menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih menyerang. Alhasil, dalam catatan akhir Les Dogues unggul jumlah tendangan dengan 14 kali—lima di antaranya mengarah ke gawang. Sementara Lyon kalah jumlah satu sepakan dengan menciptakan lima upaya ke arah gawang.

Nicolas Pepe berhasil menjaga asa Lille dengan golnya di menit 65. Ia berhasil memanfaatkan umpan yang diberikan Luiz Araujo. Lille bahkan menciptakan petaka bagi Lyon saat Luiz Araujo mencetak gol di sembilan menit sebelum partai usai. Ia memanfaatkan umpan dari situasi sepak pojok yang diambil Thiago Mendes.

3 – It's the 3rd time in Ligue 1 this season that Lyon have failed to win after leading 2-0 (3-3 v Bordeaux, 2-3 v Monaco & 2-2 v Lille), already as many times as in in their 4 previous seasons. Cracking. pic.twitter.com/4SznTqNuAd

— OptaJean (@OptaJean) February 18, 2018