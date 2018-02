Atletico Madrid – Athletic Bilbao dalam 90 detik

Kevin Gameiro menjadi aktor kemenangan Atletico Madrid atas tamunya, Athletic Bilbao, Minggu (18/02) malam. Satu gol dan satu asisnya membantu anak asuh Diego Simeone untuk menjaga jarak dengan pimpinan klasemen sementara.

Bermain di Wanda Metropolitano, Atletico berhasil menguasai jalannya pertandingan sejak pertandingan dimulai. Mereka membuka peluang lewat upaya Koke di menit 11. Dalam catatan statistik, Los Rojiblancos unggul 57 persen penguasaan bola dengan 13 tembakan. Sementara Los Leones mencatatkan empat upaya tanpa sekali pun mengarah ke gawang.

Gol tercipta di babak kedua lewat Kevin Gameiro di menit 67 memanfaatkan umpan Antoine Griezmann. Sementara gol kedua, Gameiro membantu Diego Costa untuk mencetak gol keduanya di La Liga musim ini.

🏧 👈Atlético fans, @kevingameiro9 and @diegocosta would like to dedicate this win to you! #AúpaAtleti #AtletiAthletic pic.twitter.com/KB6PuLW13F

Kemenangan ini membuat Diego Simeone mencatatkan 12 hasil tanpa terkalahkan saat melawan Athletic di semua kompetisi. Tidak ada tim selain Athletic Bilbao yang lebih banyak dikalahkan oleh Simeone.

Selain dari sisi manajerial, tim Atletico sendiri juga tidak terkalahkan di sembilan pertandingan terakhir melawan Bilbao. Mereka berhasil mencatatkan tujuh kemenangan dan dua hasil seri.

9 – @atletienglish are unbeaten in their last nine La Liga games against Athletic Club (W7 D2), their longest ever run without defeat against them in the top-flight. Family pic.twitter.com/2Vtfek0UaL

— OptaJose (@OptaJose) February 18, 2018