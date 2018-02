Torino – Juventus dalam 90 detik

Juventus meraih kemenangan tipis 1-0 atas rival satu kota, Torino, dalam lanjutan Serie A Italia di Stadio Olimpico di Turin, Minggu (18/2) malam WIB.

Gol penentu kemenangan Bianconeri dicetak Alex Sandro pada menit ke-33 setelah pemain yang dipasang sebagai penyerang sayap kiri itu sebelumnya bekerjasama dengan Federico Bernardeschi dan tinggal menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong.

Juventus membuat sebuan catatan yang menarik di pertandingan ini karena mereka mampu meraih sembilan kemenangan secara beruntun di Serie A untuk pertama kalinya sejak Mei 2016.

9 – #Juventus have won nine Serie A matches in a row for the first time since May 2016. Run. #TorinoJuventus

