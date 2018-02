Napoli – Spal dalam 90 detik

Napoli terus mempertahankan posisi capolista dengan menjaga jarak dari Juventus. Bermain di kandang, Minggu (18/02), anak-anak Maurizio Sarri berhasil menang tipis 1-0 atas tim promosi Spal.

Tak butuh waktu lama bagi Partenopei untuk unggul. Adalah Allan pada menit keenam yang berhasil membobol gawang Spal yang dijaga Alex Meret. Ia berhasil meneruskan umpan Jose Callejon dengan mangarahkan bola ke kanan bawah gawang.

Meski menguasai seluruh jalannya laga, tak ada lagi gol tercipta dalam pertandingan ini. Napoli berhasil menguasai 67 persen jalannya bola dengan 19 tembakan, lima di antaranya mengarah tepat ke gawang. Berbanding dengan Spal yang hanya menciptakan empat upaya dengan satu saja bola mengarah ke gawang Pepe Reina.

Gol keempat Allan di Serie A Italia musim ini mengantarkan Napoli meraih rekor baru untuk klub. Mereka berhasil menang sembilan kali beruntun. Di tempat lain, Juventus juga berhasil meraih angka yang sama setelah menang di Derbi Turin melawan Torino.

9 – @sscnapoli have set their club record of consecutive wins in a single Serie A season (nine). Record. #NapoliSPAL

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 18, 2018