Huddersfield Town – Manchester United dalam 90 detik

Manchester United harus berterima kasih kepada Romelu Lukaku setelah brace yang dicetaknya ke gawang Huddersfield Town mengantar pasukan Jose Mourinho lolos ke babak perempat-final Piala FA.

Di pertandingan yang digelar di The John Smith’s Stadium, Minggu (18/2) dini hari WIB tadi, United langsung unggul cepat di menit ketiga melalui tendangan terukur Lukaku. Sebelumnya, eks Everton itu menerima umpan terobosan dari Juan Mata dan memenangkan duel badan dengan pemain belakang lawan hingga mudah menceploskan bola ke gawang. Itu menjadi gol Lukaku yang kesepuluh dari sepuluh penampilan terakhirnya di Piala FA.

10 – Romelu Lukaku has scored 10 goals in his last 10 appearances in the FA Cup. Specialist. pic.twitter.com/6z4akjVW1Q — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2018

Suporter United yang memadati kandang lawan sempat bersorak jelang turun minum setelah Juan Mata meneruskan umpan Ashley Young dari sektor kanan. Meski begitu, wasit pada akhirnya menganulir gol tersebut setelah meninjau tayangan ulang lewat VAR.

45+2′ – The goal is eventually disallowed as Mata was adjudged to be offside. #MUFC #FACup — Manchester United (@ManUtd) February 17, 2018

Tim tamu baru benar-benar mencetak gol keduanya di pertandingan ini melalui sepakan Lukaku memanfaatkan assist brilian Alexis Sanchez. Gol tersebut terjadi di menit ke-55 sekaligus mengunci kemenangan kubu Setan Merah, yang kemudian bakal dihadapkan dengan Brighton & Hove Albion di babak delapan besar pada pertengahan bulan depan.