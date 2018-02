Genoa – Inter Milan dalam 90 detik

Inter Milan terpaksa mengakui keunggulan Genoa saat bertandang ke Stadio Comunale Luigi Ferraris, Minggu (18/2) dini hari WIB. Di pertandingan ini, tim asal kota mode itu dipaksa takluk lewat skor 2-0.

Inter dibuat kerepotan oleh tim tuan rumah sejak menit awal. Di menit kesembilan saja, Goran Pandev nyaris menjebol gawang tim arahan Luciano Spalletti tersebut, namun beruntung masih bisa dicegah oleh Samir Handanovic.

Genoa yang didukung suporternya sendiri baru bisa mencetak gol jelang turun minum melalui bunuh diri pertama Andrea Ranocchia dalam 186 penampilannya di Serie A. Ranocchia membobol gawang Handanovic tanpa sengaja setelah umpan silang Ervin Zukanovic yang disapu Milan Skrinar justru mengenai kakinya hingga membuahkan gol perdana Genoa di pertandingan ini.

1 – That was Andrea Ranocchia’s first own goal in Serie A, in his 186th appearance in the Italian top-flight. Happenstance. #GenoaInter

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 17, 2018