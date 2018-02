Eibar-Barcelona dalam 90 detik

Barcelona kian memperlebar jarak dalam persaingan gelar La Liga Spanyol pada musim ini setelah meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Eibar di Municipal de Ipurua, Sabtu (17/2) malam WIB.

Luis Suarez membawa Barcelona unggul pada menit ke-16 setelah sempat melakukan dribel dan kerjasama umpan satu-dua dengan Lionel Messi. Sementara itu, gol kedua Azulgrana dicetak oleh Jordi Alba dua menit sebelum berakhirnya pertandingan di babak kedua, dengan memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Messi.

Dengan kemenangan ini, Barcelona memimpin di puncak klasemen sementara La Liga dengan perolehan 62 poin, unggul sepuluh angka dari runner-up, Atletico Madrid.

Messi tercatat sebagai pemberi assist terbaik untuk Suarez sepanjang karier striker asal Uruguay itu berkostum Barcelona. Bintang asal Argentina itu sudah memberi 25 assist di berbagai ajang kompetisi untuk rekannya itu, mengungguli Neymar (17), Alba (11), Sergi Roberto (11), dan Dani Alves (9).

Barcelona mencatatkan rekor dengan melalui 31 pertandingan tanpa kekalahan di ajang La Liga, menyamai capaian tim Pep Guardiola pada musim 2010/11.

❗ NEW RECORD ✅ 3⃣1⃣ games in @LaLiga without defeat 👏 … equals the run of Pep Guardiola’s team in 2010/11 #EibarBarça #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/z0tb1umhqi

