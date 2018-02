Ostersunds – Arsenal dalam 90 detik

Tanpa kesulitan berarti Arsenal mampu mengamankan kemenangan 3-0 saat berhadapan dengan tuan rumah Ostersunds di leg pertama babak 32 besar Liga Europa, Jumat (16/2) dini hari WIB.

Di pertandingan yang digelar di Jämtkraft Arena, Arsenal mencetak gol dengan cepat di menit ke-13 melalui sontekan Nacho Monreal memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol tersebut menjadi penegas akan kesuburan Monreal mengingat sang pemain kini telah terlibat dalam lima gol dari enam penampilan terakhirnya untuk The Gunners di semua kompetisi (tiga gol, dua assists).

5 – Nacho Monreal has now been directly involved in five goals in his last six games for Arsenal in all competitions (three goals, two assists), as many as in his previous 64 matches combined. Surge. pic.twitter.com/9cdUfGe6Gm

— OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2018