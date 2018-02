FC Porto – Liverpool dalam 90 detik

Liverpool mencatatan kemenangan telak 5-0 ketika bertandang ke markas FC Porto di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (15/2) dini hari WIB.

Turun dengan kekuatan terbaiknya, tim arahan Jurgen Klopp itu mengemas gol pertamanya di menit ke-25 lewat tendangan yang dilepas Sadio Mane. Sepakan pemain asal Senegal itu tak mampu ditangkap dengan lengket oleh kiper Jose Sa hingga bola meluncur mulus ke gawang.

Empat menit berselang giliran Mohamed Salah yang mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang internasional Mesir itu dengan cerdik mengelabuhi kiper Sa dan melepaskan sepakan yang membuahkan gol ke-30 bagi dia di musim ini.

Salah sendiri kini menjadi pemain Liverpool pertama setelah Luis Suarez yang mampu mencetak 30 gol dalam kalender satu musim sejak 2013/14 kemarin.

30 – Mohamed Salah is the first Liverpool player to score 30 goals in all competitions in a single season since Luis Suarez (31) in 2013/14. Relentless. pic.twitter.com/5A4UjmEsIc — OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2018

Di babak kedua, Liverpool semakin tak terbendung dan mendapatkan gol ketiganya lewat Mane di menit ke-53. Keunggulan tim asal Inggris itu semakin besar setelah Roberto Firmino ikut mencetak gol di pertengahan babak kedua, sebelum Mane menutup harinya dengan hat-trick berkat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti.

Bagi Mane, gol-gol yang ia cetak kali ini menjadikan dia sebagai pemain Liverpool keempat yang sanggup mengemas hat-trick di Liga Champions, setelah sebelumnya ada Michael Owen, Yossi Benayoun dan Philippe Coutinho.

4 – Sadio Mane is the fourth Liverpool player to score a hat-trick in the Champions League, after Michael Owen, Yossi Benayoun and Philippe Coutinho. Collection. pic.twitter.com/w3kteQwtDq — OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2018

Sementara itu, Liverpool boleh berbangga karena menjadi tim yang mampu mengemas gol lebih banyak – 28 – ketimbang kontestan lainnya di Liga Champions musim ini. Adapun 25 gol tersebut dicetak The Reds dalam lima pertandingan terakhir.