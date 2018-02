Real Madrid – PSG dalam 90 detik

Real Madrid sukses merontokkan perlawanan Paris Saint-Germain dengan mengklaim kemenangan 3-1 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (15/2) dini hari WIB.

Di pertandingan yang digelar di Santiago Bernabeu semalam, PSG sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-33 lewat sontekan Adrien Rabiot memanfaatkan assist Neymar. Adapun lesakan Rabiot tersebut menjadi gol PSG ke-127 dari 39 pertandingan di semua kompetisi musim ini – terbaik di antara peserta lima liga besar Eropa lainnya.

127 – Paris Saint-Germain have scored 127 goals in 39 games in all competitions this season; the most of any team in the Top 5 European Leagues. Muscle. pic.twitter.com/uppgm7KIqQ — OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2018

Tak butuh waktu lama bagi Madrid untuk membalas, karena jelang turun minum Cristiano Ronaldo mampu menyamakan kedudukan berkat eksekusi penalti yang ia ambil. Itu menjadi gol Ronaldo ke-100 di ajang Liga Champions, dan ia menahbiskan diri sebagai pemain pertama yang sampai pada catatan tersebut.

100 – Cristiano Ronaldo is the first player in #UCL history to score 100 goals for the same club. Love. pic.twitter.com/LgpeBVYSTV — OptaJose (@OptaJose) February 14, 2018

Di babak kedua, Madrid yang turun dengan kekuatan terbaiknya baru bisa berbalik unggul di sepuluh menit terakhir. Adalah Ronaldo yang menghadirkan gol kedua Los Blancos di menit ke-83, dan gol yang ia sarangkan ke gawang Alphonse Areola itu membuat dia menjadi pemain pertama yang selalu mampu mengemas sepuluh gol di tujuh musim Liga Champions beruntun.

7 – Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals in seven consecutive Champions League campaigns, while no other player has done so in more than two. Heaven. pic.twitter.com/402CYUCRq2 — OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2018

Madrid arahan Zinedine Zidane tidak langsung puas dan mereka mengemas gol pamungkas melalui tendangan yang dilepaskan Marcelo di empat menit terakhir untuk mengubah papan skor menjadi 3-1.

Dengan hasil tersebut, sang juara bertahan memiliki modal bagus untuk menyongsong leg kedua yang menurut rencana digelar di Paris pada awal bulan depan.