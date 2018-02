Man City-FC Basel dalam 90 detik

Manchester City membungkam Basel empat gol tanpa balas. Bermain di kandang lawan, City mendominasi laga dengan penguasan bola hampir 70%. Dari 11 total tembakan, tim asuhan Pep Guardiola mampu mengonversikannya menjadi empat gol. Masing-masing dicetak oleh dua gol Ilkay Guendogan, Bernardo Silva, dan Sergio Aguero.

Tiga poin penuh membuat The Citizens menambah koleksi kemenangan pada musim ini di semua kompetisi menjadi 34 kali. Melebihi torehan musim lalu dengan 33 kali kemenangan. Padahal Liga Primer Inggris masih menyisakan 11 laga, dan jika City mampu mencapai final Liga Champions, rekor kemenangan akan jauh melebihi pencapaian musim lalu.

Manchester City have now won 34 games in all competitions this season. 🔥🔥🔥

2017/18 #UCL favourites? 💪 pic.twitter.com/bgSGQmyD76

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2018