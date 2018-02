Juventus-Tottenham dalam 90 detik

Tottenham mampu menahan imbang tim tuan rumah Juventus dalam babak 16 besar Liga Champions pertemuan pertama (14/2). Tertinggal dua gol lebih dulu dalam waktu sembilan menit melalui dwigol Gonzalo Higuain, Spurs mampu menyamakan kedudukan melalui gol Harry Kane pada menit 35 dan gol Christian Eriksen dari tendangan bebas menit ke-71. Hasil ini membuat peluang tim London Utara untuk lolos ke babak perempat final kian besar.

Kane mentasbihkan dirinya sebagai pemain paling subur dalam sembilan laga pertama di Liga Champions dengan sembilan gol. Striker yang diminati oleh Real Madrid tersebut mengalahkan capaian Didier Drogba, Simone Inzhagi, Ronaldinho, dan Diego Costa yang mengemas delapan gol. Kini Kane juga menjadi pencetak gol terbanyak di lima liga teratas Eropa dengan 33 gol, dan menyamai rekor Steven Gerrard pada musim 2008-09 sebagai pencetak gol terbanyak dari Inggris dalam satu musim Liga Champions (7 gol).

Harry Kane has equalled the record for most goals scored by an English player in a single #UCL season (7), set by Steven Gerrard in 2008/09. 👏👏👏 pic.twitter.com/k0SQ2l4EjW

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2018