Newcastle – Manchester United dalam 90 detik

Manchester United harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Newcastle. Mereka harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah tipis 1-0, Minggu (11/02).

Laga pekan ke-27 Liga Primer Inggris menjadi hasil menyakitkan bagi The Red Devils. Dari hasil kekalahan ini, anak asuh Jose Mourinho harus kembali menyiasati keunggulan poin pemimpin klasemen, Manchester City, yang berjarak 16 poin.

Gol The Magpies tercipta di babak kedua, tepatnya di menit 65. Adalah Matt Ritchie yang berhasil mengoyak gawang David De Gea setelah menerima umpan Dwight Gayle dari situasi tendangan bebas.

FULL TIME Newcastle United 1-0 Manchester United

Matt Ritchie's first goal of the season gives Rafa Benítez's side a deserved victory and a precious three points at St. James' Park!!!

Reaction to come at https://t.co/iDkcawZlBb. #NUFC pic.twitter.com/K7woI7DTow

— Newcastle United FC (@NUFC) February 11, 2018