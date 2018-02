Inter Milan – Bologna dalam 90 detik

Setelah delapan pertandingan tak mampu meraih kemenangan, Giuseppe Meazza memberi tuahnya kembali pada Inter Milan. Mereka mampu menang tipis atas tamunya, Bologna, Minggu (11/02) malam.

Gol cepat Inter diciptakan Eder pada menit kedua. Ia menerima umpan dari Marcelo Brozovic. Sepakan kaki kanannya di dalam kotak penalti berhasil memperdaya kiper Bologna, Antonio Mirante.

1' 31'' – #Eder has scored a goal against Bologna after 1 minute and 31 seconds: is the fastest Inter Serie A goal since February 2007 (Adriano vs Chievo). Quick. #InterBologna

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 11, 2018