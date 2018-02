Barcelona – Getafe dalam 90 detik

Barcelona sama sekali tak mampu mencetak gol dalam laga lanjutan La Liga Spanyol kontra Getafe di Camp Nou, Minggu (11/2) malam WIB, dan harus rela pulang dengan skor imbang tanpa gol.

Ernesto Valverde melakukan beberapa pergantian dari laga sebelumnya. Sang pelatih kini memainkan Yerry Mina dan Philippe Coutinho sebagai starter. Adapun formasi 4-4-2 tetap dipertahankan.

Ini merupakan laga ke-300 Lionel Messi di Camp Nou pada semua kompetisi. Pada 299 laga sebelumnya, bintang Barcelona itu mampu mencatatkan 309 gol. Sayang, La Pulga tak langsung menunjukkan ketajamannya di paruh pertama.

300 – Messi reaches 300 games played at Camp Nou in all competitions for Barcelona – he has scored 309 goals in the previous 299. Anniversary. pic.twitter.com/UFScDuIJjY

Blaugrana bahkan terbilang tumpul di 45 menit pertama. Mereka gagal melepas tembakan akurat sepanjang babak. Terakhir kalinya, mereka menorehkan catatan buruk ini dalam laga kontra Real Madrid pada Apri 2012.

0 – Barcelona failed to have a shot on target in a La Liga home game in the first half for the first time since April 21st 2012 vs Real Madrid. Blank. pic.twitter.com/viSDJ61aN6

