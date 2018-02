Manchester City – Leicester City dalam 90 detik

Manchester City semakin menjauhkan diri dari persaingan setelah mengamankan kemenangan 5-1 kala menjamu Leicester City dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-27, Minggu (11/2) dini hari WIB. Di pertandingan ini, City harus berterima kasih kepada penyerang Sergio Aguero yang mengemas empat gol.

City arahan Pep Guardiola mampu unggul cepat di menit ketiga lewat sontekan Raheem Sterling memanfaatkan assist Kevin De Bruyne. Itu merupakan assist ketiga bagi De Bruyne dalam empat penampilan terakhirnya di liga.

3 – Kevin De Bruyne has assisted three goals in his last four Premier League games for Manchester City, as many as his previous 14 combined. Provider. — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2018

Leicester kemudian mampu menyamakan skor 21 menit berselang melalui aksi individu Jamie Vardy. Dengan golnya tersebut, Vardy kini mampu mengemas empat gol dalam empat penampilan terakhirnya di liga, dan ia merupakan pemain pertama yang sanggup menjebol gawang Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Manchester United dan Tottenham Hotspur di musim yang sama.

6 – Jamie Vardy is the first player to ever score against each of Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd and Spurs in the same @premierleague season. Hero. pic.twitter.com/ztjEJtoTrz — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2018

Di babak kedua City benar-benar mengamuk. Mereka mencetak empat gol yang semuanya diborong oleh Aguero, dan sang pemain kini tengah dalam laju tujuh pertandingan di Etihad Stadium dengan keberhasilan menjebol gawang lawan di semua kompetisi.

7 – Sergio Aguero has scored in seven consecutive games at the Etihad Stadium in all competitions for the first time in his Manchester City career. Comforts. pic.twitter.com/RwGX0XYbcp — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2018

Adapun dua gol yang dicetak Aguero di partai ini datang berkat assist yang dikirim De Bruyne, sehingga pemain internasional Belgia itu secara total menyumbang tiga umpan yang di pertandingan semalam bisa dimaksimalkan oleh rekan setimnya, dan itu menjadi tiga assists pertamanya dalam satu laga selama berkarier di City.