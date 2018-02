SPAL 2013 – AC Milan dalam 90 detik

AC Milan meneruskan tren positif pada tahun ini dengan kembali mencatatkan kemenangan setelah membekuk SPAL 2013 dengan skor 4-0 dalam lanjutan Serie A Italia pekan ke-24 di Stadio Paolo Mazza, Sabtu (10/2) malam WIB.

Patrick Cutrone mengemas dua gol, yakni pada menit kedua dan ke-65, sedangkan dua gol lainnya disumbangkan Lucas Biglia dan Fabio Borini, masing-masing pada menit ke-73 dan 90.

A great win 4⃣ all of us! ❤️⚫️

Il Poker dei Rossoneri a Ferrara! ❤️⚫️

2′, 65′ Cutrone

73′ Biglia

90′ @borinifabio29 #SpalMilan 0-4#weareateam pic.twitter.com/oxAGaW5Yyl

— AC Milan (@acmilan) February 10, 2018