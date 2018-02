Tottenham-Arsenal dalam 90 detik

Tottenham memenangi Derbi London Utara malam ini (10/2) dengan skor tipis 1-0. Harry Kane kemali menjadi pahlawan The Lillywhites setelah sundulan kerasnya memaksa Peter Cech memungut bola dari gawang.

Laga malam ini mencetak rekor penonton terbanyak Liga Primer Inggris dan paling banyak dalam sepanjang sejarah Derbi London Utara. Tercatat 83.222 penonton menyesaki Wembley Stadium. Kemenangan Spurs juga menambah rekor tak terkalahkan dalam 11 laga di semua kompetisi.

Sebelum derbi berlangsung, Harry Kane telah mencatatkan pencapaian mencetak gol setiap 124 menit di Liga Primer Inggris. Hanya Thierry Henry yang mengalahkan rekornya dengan torehan satu gol setiap 114 menit. Gol Kane dalam derbi kali ini membuatnya mengoleksi tujuh gol sepanjang bermain dalam Derbi London Utara. Namun lagi-lagi mantan pemain Arsenal lah yang melebihinya, yakni Emmanuel Adebayor dengan 8 gol.

50 – Our fast start to the second half is rewarded as @HKane rises highest to head home @Ben_Davies33's cross!

⚪️ #THFC 1-0 #AFC 🔴 pic.twitter.com/FV4kZ4dMW1

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 10, 2018