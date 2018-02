Rayakan ulang tahun, Neymar gelar pesta mewah

Superstar Paris Saint-Germain asal Brasil, Neymar Jr, merayakan ulang tahunnya ke-26 dengan pesta yang gemerlap, Paris, Minggu (04/02) malam. Ia mengundang rekan-rekannya di PSG, teman, dan juga keluarga.

Digelar di Pavilion Cambon, berdekatan dengan alun-alun kota Place Vendome, beberapa rekan satu tim PSG turut hadir dalam kemeriahan pesta ulang tahun Neymar. Dalam rombongan itu terdapat nama seperti Edinson Cavani, kapten tim Thiago Silva, Kylian Mbappe, Dani Alves, Kevin Trapp, Giovani Lo Celso, dan Hatem Ben Arfa.

Selain para pemain pemilik klub, Nasser Al-Khelaifi, direktur olahraga Antero Henrique, dan pelatih Unai Mery, serta beberapa petugas pusat kebugaran juga diundang oleh mantan pemain Barcelona itu.

Di luar para pemain dan staf PSG, juga hadir nama-nama seperti pemain Manchester City, Gabriel Jesus, gelandang Fulham, Lucas Piazon, dan juga Luiz Gustavo (Marseille), serta Thiago Maia (Lille). Legenda Brasil, Ronaldo, juga terlihat bersama artis asal Prancis.

Makan malam itu dihadiri lebih dari 200 tamu, sebelum dimulai acara-acara oleh artis-artis asal Brasil, pertunjukan sepeda BMX, dan juga breakdance. Mendekati tengah malam, Neymar kemudian dibanjiri kado ulang tahun dan pesan video dari anaknya, Davi Lucca da Silva Santos. Melihat video itu, Neymar tak kuasa menahan air mata.

Acara kemudian dilanjutkan dengan beberapa pidato singkat dan pemotongan kue ulang tahun. Hingga pukul satu dini hari beberapa media sosial pemain juga masih aktif mengabadikan momen tersebut.

It’s….#NJR26 #BdaydoNjr 😍😍😍

Neymar having his birthday party tonight in Paris, with people invited as Dj Snake, Marco Verratti, some of his teammates from PSG, his family, girlfriend, close friends from Brazil. HUGE party coming tonight 🔥🔥 pic.twitter.com/CM7FVZqXCB

— njrstats (@njrstats) February 4, 2018