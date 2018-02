Espanyol – Barcelona dalam 90 detik

Kejutan hampir terjadi di markas Espanyol saat tuan rumah disambangi rival sekotanya, Barcelona. Gol Gerard Pique di menit 82 berhasil menghindarkan Blaugrana dari kekalahan.

Laga panas terjadi di El Derbi Barceloni edisi ke-208 yang dihelat di RCDE Stadium. Tuan rumah bahkan hampir membuka keunggulan andai sepakan Victor Sanchez tak melebar dari gawang Barca di menit tiga.

Dalam pertandingan ini, Lionel Messi tak tampak di susunan starting line-up yang diturunkan Ernesto Valverde. Sementara itu, Philippe Coutinho yang tampil sejak menit pertama ditugaskan untuk melayani Luis Suarez dan Paco Alcacer di lini serang.

Meski kalah dalam penguasaan bola, anak asuh Quique Sanchez Flores mampu membobol gawang Marc-André ter Stegen terlebih dulu. Upaya umpan lambung Sergio Garcia berhasil dimanfaatkan dengan baik melalui sundulan Gerard Moreno di menit 66.

🔊 Iniesta: "The team put in a great effort. We leave with a good feeling, we knew it would be difficult" #EspanyolBarça pic.twitter.com/LjfFUmLNYI

Setelah gol pertama tercipta, Espanyol lebih banyak bertahan dan menjaga bola untuk tidak masuk ke sepertiga akhir pertahanan. Alhasil, tak banyak peluang tercipta sebelum gol penyama kedudukan di menit 82. Gerard Pique berhasil memanfaatkan umpan lambung Messi—yang baru masuk di pertengahan babak kedua, dari situasi tendangan bebas.

Hasil seri ini membuat Espanyol mengemas delapan pertandingan kandang terakhir tanpa terkalahkan. Mereka menang lima kali dan mengakhiri tiga pertandingan lainnya dengan hasil seri.

23 – @FCBarcelona have hit the woodwork 23 times already in @LaLiga this season, more than any other top five European leagues team. Centimeters. pic.twitter.com/hA2PUhXyCb

— OptaJose (@OptaJose) February 4, 2018