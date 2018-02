Juventus – Sassuolo dalam 90 detik

Juventus terus menempel ketat Napoli di posisi capolista Serie A Italia. Berhadapan dengan Sassuolo, Si Nyonya Tua menang besar 7-0, Minggu (04/02) malam.

Gonzalo Higuain menjadi aktor utama dalam laga yang digelar di Juventus Stadium itu. Trigolnya ke gawang Sassuolo pada menit ke-63, 74, dan tujuh menit sebelum bubaran itu membuat dirinya mencatatkan hattrick pertama musim ini.

Selain Higuain, mantan pemain Real Madrid, Sami Khedira juga mencatatkan dua angka di tiga menit di babak pertama. Gol pertama pemain asal Jerman itu tercipta di menit 24, sementara gol berikutnya terjadi di menit 27 memanfaatkan umpan terobosan Miralem Pjanic.

Babak pertama berakhir dengan skor 4-0 dengan dua gol tambahan dari Alex Sandro di menit kesembilan dan Pjanic di menit 38. Hal itu membuat Juventus menciptakan tiga gol atau lebih di paruh satu untuk pertama kalinya di musim ini.

3 – Juventus has scored three goals in the first half for the first time in Serie A this season. Sprint. #JuveSassuolo

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 4, 2018