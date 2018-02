Udinese – AC Milan dalam 90 detik

AC Milan gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang 1-1 oleh Udinese di Stadio Friuli, Minggu (4/2) malam WIB. Rossoneri tertahan di peringkat kedelapan karena hasil tak masimal ini.

Ini merupakan kali pertama dua pemenang Piala Dunia 2006 berhadapan sebagai pelatih. Pelatih Milan, Gennaro Gattuso, dan pelatih Udinese, Massimo Oddo, sama-sama jadi bagian skuat Italia yang menjadi kampiun dunia saat itu.

Dalam laga ini, Gattuso memercayakan posisi striker utama pada Andre Silva. Ini merupakan kesempatan pertama bintang Portugal itu untuk bermain sebagai starter di era Gattuso.

Adapun justru Suso yang mengundang decak kagum di menit-menit awal pertandingan. Eks gelandang Liverpool itu melepas tembakan roket dari jarak lebih dari 30 meter, membentur mistar bagian dalam, lalu mengoyak jala Udinese di menit kesembilan.

Tuan rumah nyaris membalas lewat serangan balik nan cepat. Kevin Lasagna mendapat dua kesempatan. Yang pertama via sundulan, tetapi bola masih meleset dari sasaran. Yang kedua, sepakannya mengarah tepat ke pelukan Gianluigi Donnarumma.

Di paruh kedua, dominasi Il Diavolo sebenarnya masih berlanjut, namun kesalahan fatal dilakukan oleh Davide Calabria. Bintang Italia itu melakukan pelanggaran sehingga harus menerim kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan.

