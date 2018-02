AS Roma – Hellas Verona dalam 90 detik

AS Roma mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas Hellas Verona walau bermain dengan sepuluh orang di Marcantonio Bentegodi, Minggu (4/2) malam WIB.

Giallorossi tak pernah menang sejak 16 Desember lalu dan mengubah taktiknya menjadi 4-2-3-1. Perubahan yang dilakukan oleh Eusebio Di Francesco itu berbuah manis, seiring Cengiz Under mencetak gol di detik ke-43.

43 – Cengiz Ünder has scored after 43 seconds, the fastest Serie A goal for Roma since January 2012 (Totti vs Cesena). Speedy.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 4, 2018