Klopp: “Firmino dan Kane hampir mirip”

Menjelang laga panas antara Liverpool dan Tottenham Hotspur, Jurgen Klopp memuji strikernya, Roberto Firmino, sekaligus menyamakan kualitasnya dengan Harry Kane.

Jurgen Klopp menyatakan bahwa Roberto Firmino adalah penyerang yang kualitasnya paling mirip dengan Harry Kane di Liga Primer Inggris. Ia juga memberikan pujian pada dua pemain itu atas apa yang telah dicapai di musim ini.

Kane menjadi top skor Liga Primer di dua musim terakhir dan saat ini hanya dua gol lebih unggul dari bintang The Reds, Mohamed Salah. Keduanya diprediksi akan tetap sengit memperebutkan Sepatu Emas hingga akhir musim.

Sementara Firmino juga tak kalah moncer di depan gawang. Ia yang memimpin lini serang Liverpool dengan gaya “false nine” telah mencetak 19 gol di semua kompetisi.

“Itu (false nine) diberikan karena kamu harus menamainya secara spesifik, tetapi aku tidak peduli,” ujar Klopp mengomentari posisi bermain penyerang asal Brasil itu. “Jika melihat bagaimana Harry Kane bermain, ia berada di seluruh lapangan, ia banyak mendapatkan bola dari lini tengah. Semua striker yang berada di Inggris bertipe hampir sama—mereka ada di mana saja.”

“Harry semacam lebih sebagai pemain no. 9 dan sedikit no. 10, sementara Roberto berasal dari posisi no. 10 dan bermain seperti pemain no. 9. Perannya sangat penting bagi permainan kami.”

“Kamu menyadarinya setelah pertandingan saat kamu melihat perannya, dan ‘wow, jumlah sprint dan jarak yang sangat tinggi.’ Ketika kamu melihatnya latihan di hari berikutnya, semua terlihat baik, ia berjalan normal. Di hari kedua pemulihan ia terlihat segar kembali.”

“Itu yang membuatnya begitu spesial, ia selalu dalam keadaan siap. Dan ia adalah sebuah paket yang menarik sebagai pemain sepak bola karena ia tak hanya bergantung di satu posisi.”