Arsenal – Everton dalam 90 detik

Setelah dikalahkan Swansea City di pekan sebelumnya, Arsenal sukses kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Everton 5-1 dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-27 di Emirates Stadium, Minggu (4/2) dini hari WIB.

Arsenal hanya butuh waktu enam menit untuk memimpin lewat gol yang dicetak Aaron Ramsey memanfaatkan assist Henrikh Mkhitaryan. Laurent Koscielny kemudian menambah keunggulan timnya berkat sundulan kepala delapan menit berselang, dan Ramsey mencatatkan namanya di papan skor untuk kali kedua melalui tendangan jarak jauhnya yang sempat mengenai pemain Everton.

Adapun pemain yang baru direkrut pada bursa transfer musim dingin kemarin dari Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, mencetak gol debutnya untuk klub barunya itu. Memasuki menit ke-37, penyerang asal Gabon itu menerima umpan pendek dari Mkhitaryan dan langsung melakukan tendangan cungkil yang tidak dapat diantisipasi oleh kiper Jordan Pickford. Gol Aubameyang tersebut menjadi akhir dari babak pertama.

Di babak kedua, Everton sempat memperkecil kedudukan ketika sundulan Dominic Calvert-Lewin menembus jala Petr Cech di empat menit setelah satu jam. Kebobolan gol ini sekaligus kembali menunda mimpi Cech untuk membukukan clean sheet ke-200 di Liga Primer, dengan kiper asal Republik Ceko itu masih tertahan di catatan 199 clean sheet.

Ramsey menandai harinya dengan hat-trick di 16 menit jelang bubaran setelah menerima umpan matang Mkhitaryan dari sektor kanan. Dengan demikian, Ramsey kini menjadi pemain ke-20 dalam sejarah The Gunners yang sukses mengemas tiga gol dalam satu pertandingan di Liga Primer, dan catatan tersebut menempatkan klub London utara itu di daftar teratas soal pemainnya yang mampu mencetak hat-trick.

20 – Aaron Ramsey is the 20th different player to score a Premier League hat-trick for @Arsenal, more than any other team has had in the competition. Plenty.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2018