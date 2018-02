Manchester United – Huddersfield Town dalam 90 detik

Manchester United mampu merapatkan jarak dengan Manchester City menjadi 13 poin setelah The Red Devils meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Huddersfield Town dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-26 di Old Trafford, Sabtu (3/2) malam WIB.

United harus bersusah payah menghadapi Huddersfield di babak pertama, meski tim besutan Jose Mourinho itu sangat dominan dalam penguasaan bola, bahkan sebesar 75 persen. Tuan rumah akhirnya memecahkan kebuntuan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-55 lewat aksi Romelu Lukaku yang memanfaatkan umpan crossing Juan Mata dengan tembakan dari dalam kotak penalti ke sudut yang sempit.

FT: #MUFC 2 Huddersfield 0.

Second-half goals from @RomeluLukaku9 and @Alexis_Sanchez secure a deserved victory for the Reds. pic.twitter.com/0sU3zw2xPp

