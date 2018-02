Burnley-Manchester City dalam 90 detik

Manchester City kembali gagal mendulang poin maksimal saat bertandang ke Turf Moor Stadium, markas Burnley pada Sabtu malam (3/2). Danilo sempat membuat unggul tim asuhan Pep Guardiola dengan gol spektakulernya. Kemudian dibalas oleh Gudmundsson 10 menit sebelum laga usai.

The Citizens menguasai sepenuhnya jalannya laga. Hingga 90 menit berakhir tercatat menguasai bola sebanyak 77% dengan total tendangan mengarah ke gawang sebanyak delapan kali. Salah satu tendangan membuat penggemar City bersorak-sorai. Danilo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit 22. dan Nick Pope tak leluasa membendungnya. Laman twitter Manchester City menggadang-gadang gol ini berpeluang menjadi gol terbaik bulan ini. Danilo hampir mengulangi gol yang hampir serupa pada menit 56, namun Pope masih bisa melakukan penyelamatan.

February's Goal of the Month scored in the first game of the month? 🚀

🔴 0-1 🔵 #bfcvcity #mancity pic.twitter.com/IPNZCZDnvg

— Manchester City (@ManCity) February 3, 2018