Daftar transfer musim dingin 2018: Manchester City

Bursa transfer musim dingin Liga Primer Inggris telah ditutup dan Manchester City telah menyelesaikan beberapa transfer untuk melanjutkan musim paruh kedua. FOX SPORTS merangkum kegiatan transfer The Citizens sebagai berikut:

PEMBELIAN

Aymeric Laporte dari Athletic Bilbao – £58,5 juta

Defensive reinforcements acquired! 💪🇫🇷

Please #welcomeaymeric to the Club! pic.twitter.com/cDu4FWOKlb

— Manchester City (@ManCity) January 30, 2018