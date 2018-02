Daftar transfer musim dingin 2018: Dortmund

Bursa transfer musim dingin Bundesliga telah ditutup. Borussia Dortmund banyak melakukan jual beli pemain untuk melanjutkan musim paruh kedua. FOX SPORTS merangkum kegiatan transfer tim asuhan Peter Stoger. Inilah selengkapnya:

PEMBELIAN

Michy Batshuayi dari Chelsea-pinjam

Heard the Batman job was vacant @BVB so I decided to take over 🦇🖤💛 Hallo Bundesliga wie gent es dir ?! 😂😂 pic.twitter.com/gKa5d6tydR

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) January 31, 2018