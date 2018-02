Chelsea-Bournemouth dalam 90 detik

Bermain di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Kamis (1/2) dini hari WIB, Chelsea takluk atas Bournemouth dengan skor telak 0-3. Kami mencatat sejumlah fakta penting dalam laga tersebut.

Olivier Giroud menjadi perhatian publik menjelang babak pertama berlangsung. Dia menerima permintaan penggemar untuk berfoto bersama. Giroud tak merumput pada laga itu. Dia bersama rekrutan baru lain dari Roma, Emerson Palmieri duduk di belakang bangku cadangan.

Antonio Conte menjadikan Hazard sebagai false nine. Berbagai serangan yang dibangun selesai di kotak penalti, karena penyerang Chelsea tak berada dalam posisi yang tepat untuk mengkonversikan menjadi gol. Morata harus absen karena cedera sedangkan Batshuayi terbang ke Jerman, direkrut Bourussia Dortmund.

Momen penting pada babak pertama adalah ketika bek tengah The Blues, Andreas Christensen harus keluar lapangan dan digantikan Antonio Ruediger pada menit 26. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera hamstring. Masalah kebugaran kembali menghantui Chelsea. Christensen menyusul rekannya Morata yang bermasalah pada punggung, Willian dengan hamstringnya, sedangkan David Luiz absen karena menderita cedera ankle.

Ross Barkley melakoni debutnya bersama Chelsea. Mantan pemain Everton itu bermain sejak peluit pertama dibunyikan. Sebelumnya Barkley diturunkan saat bersua Newcastle di Piala FA dan Arsenal di Carabao Cup. Namun dia hanya bermain sekitar 54 menit saja, digantikan oleh Cesc Fabregas pada babak kedua. Padahal saat bertemu Arsenal, Barkley mencatatkan waktu bermain lebih banyak, yakni 60 menit.

What a game! 3 goals, clean sheet! Keep it going🔥 Just to clear up, the celebration was nothing against Chelsea, just happy to score for bournemouth🍒 pic.twitter.com/NFQZUWRGFe

— Nathan Aké (@NathanAke) January 31, 2018