Tottenham – Manchester United dalam 90 detik

Tottenham Hotspur sukses mendulang kemenangan 2-0 atas Manchester United pada lanjutan Liga Primer Inggris, Kamis (1/2) dini hari WIB. Kami mencatat sejumlah fakta penting pada pertandingan itu.

Christian Eriksen membuka keunggulan Tottenham saat pertandingan baru berjalan 11 detik. Ini menjadi gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Primer. Eriksen hanya kalah satu detik dari pemain Spurs lainnya, Ledley King, yang membobol gawang Bradford City pada 2000. Gol Eriksen sekaligus merupakan kebobolan tercepat yang pernah dialami United dalam sejarah Liga Primer.

Alexis Sanchez dimainkan Jose Mourinho sejak menit pertama. Ini untuk kali pertama pemain baru United itu mendapat tempat di tim inti. Laga melawan Spurs merupakan penampilan pertamanya untuk United di Liga Primer.

Marouane Fellaini tampil sebagai pemain pengganti dan hanya bermain selama 7 menit, 29 detik sebelum ditarik keluar Mourinho. Fellaini masuk menggantikan Paul Pogba, namun tampaknya Mourinho menyadari kesalahan dalam pergantian pemain. Pemain kribo itu lalu ditarik keluar digantikan dengan Ander Herrera.

🏟️ This evening’s official attendance at @wembleystadium is 81,978 – a new @premierleague record! 🙌#COYS pic.twitter.com/ZaqI25Iiyx

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2018