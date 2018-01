Aymeric Laporte resmi berseragam Manchester City

Manchester City resmi mendatangkan Aymeric Laporte dari Athletic Bilbao, Selasa (30/1) malam WIB. Bek tengah Prancis berkaki kiri itu datang dengan tebusan £57 juta.

The Citizens memang sudah mengincar bek muda tersebut sejak beberapa bulan terakhir. Setelah negosiasi, laskar biru langit akhirnya berhasil mendapatkan ball-playing defender yang sesuai dengan selera manajer Pep Guardiola.

Defensive reinforcements acquired! 💪🇫🇷

Please #welcomeaymeric to the Club! pic.twitter.com/cDu4FWOKlb

— Manchester City (@ManCity) January 30, 2018