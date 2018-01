David Beckham tak sangka Manchester United sanggup gaet Alexis Sanchez

Mantan bintang Inggris David Beckham mengaku tercengang bahwa klub lamanya itu mampu mengamankan tanda tangan Alexis Sanchez dari Arsenal di musim dingin kali ini.

Sanchez, 29 tahun, resmi pindah ke Old Trafford dalam paket transfer Henrikh Mkhitaryan, dan pemain internasional Cile itu sudah mencatatkan debut resminya dalam kemenangan 4-0 melawan Yeovil Town di putaran empat Piala FA, dengan ia diganjar predikat Man of the Match.

Mengenai kedatangan Sanchez, Beckham dalam keterangannya mengatakan: “Saya masih belum bisa percaya ini terjadi, jika boleh jujur,” ujarnya saat peluncuran klub MLS miliknya, Miami, dikutip dari Sky Sports News.

“Ketika dia menjadi bagian dari klub sebesar Arsenal dan kemudian pergi jauh ke utara menuju klub terbesar, itu sungguh mencengangkan.

“Kita semua mendoakannya yang terbaik. Saya ini fan Manchester United, jadi saya begitu senang memiliki talenta seperti itu mengenakan jersey Manchester United – jadi sekarang ini adalah periode yang sangat menarik,” imbuhnya.

Di United, Sanchez menerima kontrak berdurasi empat setengah tahun dengan bayaran mencapai 450 ribu poundsterling per pekannya.