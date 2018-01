Bayern Munich lumat habis Hoffenheim

Meski sempat dikejutkan, Bayern Munich pada akhirnya menang mudah atas Hoffenheim.

Bayern Munich berhasil melumat tamunya, Hoffenheim, lewat skor telak 5-2, dalam lanjutan Bundesliga Jerman spieltag 20, Sabtu (27/1) malam WIB.

Hoffe sempat membuat Bayern beserta publik Allianz Arena ketar-ketir dengan gebrakan luar biasanya di awal pertandingan.

Hanya dalam tempo 12 menit, Hoffe mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Mark Uth di menit ketiga dan Serge Gnabry pada menit ke-12 lewat sepakan jarak jauh.

FULL TIME!

What an extraordinary game! @FCBayernEN come out as eventual 5-2 winners after a fairly poor start. In the end it was a fairly routine victory for the German champions.#FCBTSG pic.twitter.com/ZcxaIXv9cO

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 27, 2018