Jamie Vardy tertawakan rumor Chelsea

Striker Leicester dan timnas Inggris, Jamie Vardy menanggapi rumor kepindahannya ke Chelsea dengan dingin.

Jamie Vardy menjadi salah satu target utama bagi Everton dan juara bertahan Liga Primer Inggris, Chelsea. The Blues dikabarkan siap mengangkut penyerang berusia 31 tahun itu untuk dijadikan pesaing Alvaro Morata di posisi ujung tombak.

Meski kepindahannya ke klub London itu sangat mungkin terjadi, namun Vardy lebih memilih menunjukkan komitmennya bersama The Foxes. Ketika ia ditanyai mengenai spekulasi ini, ia menjawab dengan nada dingin.

“Dengan siapa (klub) aku dihubung-hubungkan hari ini? Chelsea—mereka selalu dihubungkan dengan semua orang, bukankah begitu? Kamu hanya harus memikirkan hal ini sebagai hal yang belum tentu benar, ini hanyalah rumor,” ujar penyerang yang telah mencetak 10 gol di Liga Primer musim ini.

“Aku adalah pemain Leicester dan aku hanya konsentrasi bersama mereka karena kami sedang berupaya lolos ke babak berikutnya (Piala FA).”

Leicester akan berhadapan dengan Peterborough di babak keempat Piala FA. Sementara Vardy akan berhadapan dengan salah satu lulusan dari akademinya dulu, V9 Academy. Ia akan menghadapi Alex Penny. Pertemuan itu akan menarik karena V9 Academy sendiri adalah akademi sepak bola yang berisi pemain non-liga. Mereka berupaya pemain-pemain itu mencapai level pesepak bola profesional.

Penny, who used to work in a restaurant while playing for Nuneaton, joked: “Everyone has been saying that when the ball goes in the channel it’s a race between me and him and he’s nervous because he knows I’m going to burn him — I know I am faster than him.”

Menanggapi pertemuannya dengan Vardy, Penny sendiri memberi tantangan menarik bagi seniornya itu. “Semua orang mengatakan bahwa kami sedang berlomba menjadi yang terbaik dan dia menjadi gugup karena ia tahu aku akan membakarnya—aku tahu bahwa aku lebih cepart darinya,” ujar Penny dengan nada bercanda.