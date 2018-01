Hasil undian Nations League UEFA: Jerman, Prancis, Belanda terjebak di grup neraka

Kompetisi terobosan baru UEFA, yakni Nations League, telah melalui tahap pengundian perdana. Ajang sepak bola antarnegara Eropa itu dipastikan bakal mempertemukan Jerman, Prancis, dan Belanda dalam grup neraka.

Nations League UEFA bertujuan untuk mengganti pertandingan uji coba saat jeda internasional dengan pertandingan kompetitif. Undian diatur sedemikian rupa sehingga tim yang bertanding tidak terpaut jauh kualitasnya.

Secara keseluruhan, ada 16 grup dalam kompetisi ini dan jumlah tersebut masih terbagi dalam empat level. Setiap level memiliki empat grup dan persaingan ditentukan berdasarkan kualitas tim sepakbola negara tersebut.

Di samping itu, sistem ini juga akan menawarkan rute alternatif untuk melaju ke putaran akhir Euro 2020 mendatang. Negara yang menempati posisi puncak grup di Liga A akan bersaing di putaran final Nations League tahun depan, sementara ada juga sistem promosi dan degradasi tergantung posisi di klasemen akhir.

Ada pula grup lain yang memuat deretan negara-negara besar. Tepatnya di Grup 4, Inggris akan bersaing dengan Kroasia dan Spanyol. Italia masuk ke dalam grup 3 bersama Polandia dan juara Euro, Portugal. Kemudian Belgia, Swiss dan Islandia berada di grup 2.

Pertandingan pertama akan dimulai pada September 2018. Berikut susunan grup selengkapnya:

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018