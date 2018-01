Mantan kapten timnas Inggris meninggal dunia

Mantan kapten timnas Inggris dan dari The Three Lions di Piala Dunia 1966, Jimmy Arfield, meninggal dunia.

Jimmy Arfield, mantan kapten timnas Inggris dan bagian dari skuat timnas saat The Three Lions berhasil juara dunia di tahun 1966, meninggal dunia di usianya yang 82 tahun. Kabar mengenai wafatnya mantan bek kanan itu dikonfirmasi oleh Blackpool FC, mantan klubnya selama Arfield berkarier.

Arfield meninggal dunia setelah bergelut dengan kanker yang ia idap di sisa hidupnya.

Jimmy juga merupakan bagian dari timnas Inggris saat mereka berhasil menjuarai Piala Dunia 1966 di tanah sendiri. Ia menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Blackpool dengan mengemas 627 penampilan selama 17 tahun. Sementara bagi timnas Inggris, ia mengoleksi caps internasional.

Club deeply saddened to learn of the passing of its record appearance holder and Vice-President Jimmy Armfield. https://t.co/60nbiaARU2 pic.twitter.com/VQayAI96WO

— Blackpool FC (@BlackpoolFC) January 22, 2018