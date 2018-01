Cedera McCarthy buat Rondon menangis

Gelandang Everton, James McCarthy harus mengalami patah kaki saat berusaha memblok usaha Salomon Rondon menendang bola. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, Rondon tak bisa menahan air matanya melihat cedera yang dialami McCarthy.

Striker West Brom, Salomon Rondon tak kuasa menahan air matanya kala mengetahui gelandang Everton, James McCarthy tersungkur tak berdaya dengan patah kaki yang dialaminya.

McCarthy berusaha memblok upaya Rondon untuk menendang bola saat pertandingan memasuki menit ke-58. Rondon yang tengah membidik ke arah gawang kemudian tak sengaja menendang kaki McCarthy di bagian betis hingga patah. James lantas tersungkur dan badannya kembali menimpa kaki kanannya itu.

Rondon yang melihat tim medis berusaha menangani cedera McCarthy kemudian menangis—ia lantas dihibur pelatihnya, Alan Pardew.

Sam Allardyce memberikan komentar pasca pertandingan, “James mengalami keretakan di tibia dan fibulanya. Ia membayar mahal untuk keberanian dan komitmennya. Merupakan pukulan besar untuk kami.”

Gelandang asal Irlandia itu kemudian digantikan oleh Oumar Niasse yang berhasil menciptakan gol penyama kedudukan di menit 70.

Sementara itu, Rondon kemudian meminta maaf dan memberikan dukungan untuk gelandang berumur 27 tahun itu lewat akun Twitter. “Benar-benar hancur. Persaingan terlupakan ketika melihat kolega menderita karena cedera yang tak beruntung. Sangat berharap melihatmu kembali bermain, @JMcCarthy_16 #GetWellSoonJames.”

Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJames pic.twitter.com/pamazH8fCO

— Salomón Rondón (@salorondon23) January 20, 2018