Brace Eden Hazard antar Chelsea bekuk Brighton & Hove Albion

Eden Hazard menjadi salah satu penampil apik ketika Chelsea mengamankan kemenangan 4-0 di kandang Brighton & Hove Albion, Sabtu (20/1) malam WIB.

Dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-24 di Amex Stadium ini, Chelsea membuka keunggulan di menit ketiga lewat sepakan Hazard. Winger asal Belgia itu menguasai bola di dalam kotak penalti sebelum mengarahkannya ke gawang yang tak bisa dibendung kiper Matt Ryan.

Tiga menit berselang keunggulan Chelsea bertambah besar setelah kerja sama tiga pemain yakni Hazard, Michy Batshuayi dan Willian mampu membongkar lini pertahanan Brighton. Dua kali backheel dilakukan oleh Hazard dan Batshuayi sebelum akhirnya bola ditendang Willian dengan keras untuk menjadi gol kedua.

Setelah kebobolan dua gol yang lumayan cepat, Brighton berusaha untuk bermain lepas dan mereka berhasil mengimbangi lawannya tersebut di sisa babak pertama.

Memasuki paruh kedua, kendali permainan kembali dipegang The Blues arahan Antonio Conte. Mereka bahkan memimpin semakin jauh di depan menyusul gol lain yang dicetak Hazard di menit ke-77, yang juga berasal dari sepakan terukurnya.

Satu menit sebelum laga berakhir, klub asal London itu mengunci kemenangannya lewat gol pamungkas yang diciptakan oleh Victor Moses, dan hingga bubaran Brighton tak sanggup membalasnya.

Full-time: Brighton 0-4 Chelsea!!⁰⁰

The Blues take all three points in style this afternoon! 👌 #BHACHE pic.twitter.com/Pry8IW32fv

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 20, 2018